البرتغال تتجه مرة أخرى نحو تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات العامة

فاز التحالف الديمقراطي من تيار يمين الوسط في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد في البرتغال، لكنه فشل في الحصول على أغلبية في البرلمان، ومن المقرر أن يشكل حكومة أقلية للمرة الثانية في عام واحد.

وبددت الانتخابات العامة الثالثة في البرتغال خلال ثلاث سنوات الآمال في أن ينهي التصويت أسوأ فترة من عدم الاستقرار السياسي منذ عقود في الدولة العضور بالاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 6ر10 مليون نسمة.

كما أضاف الارتفاع الكبير في تأييد حزب تشيجا (كفى) الشعبوي اليميني المتطرف، الذي قد يحصل على المركز الثاني بتركيزه على كبح الهجرة والقضاء على الفساد، مزيدا من عدم اليقين للمناخ السياسي في البرتغال.

ومع فرز 99% من الأصوات، حصل التحالف الديمقراطي على 81 مقعدا على الأقل في الجمعية الوطنية المكونة من 230 مقعدا، البرلمان البرتغالي. وكان في السلطة لمدة تقل عن عام عندما أطيح به في تصويت بحجب الثقة في مارس، حصل على 80 مقعدا في انتخابات العام الماضي وأدى مهامه كحكومة أقلية.