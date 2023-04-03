نجحت شركة Endeavor Group، المالكة لشركة اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC، في إتمام صفقة شراء أسهم شركة اتحاد المصارعة الترفيهية للمحترفين WWE، ودمجها مع شركة UFC؛ لتشكيل شركة جديدة للترفيه الرياضي.

تُقدر قيمة صفقة الشركة المدمجة حديثًا بحوالي 21.4 مليار دولار؛ لتكون بذلك أكبر شركة ترفيه رياضي قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمة شركة UFC نحو 12.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة شركة WWE نحو 9.3 مليار دولار.

وبحسب تقارير شبكتي سي إن بي سي وبلومبرج الأمريكيتين، سيمتلك مساهمو شركة Endeavor نسبة 51% من الشركة المندمجة حديثًا، بينما سيحصل مساهمو WWE على 49%.

وتراهن الشركة الجديدة على أن عوائد حقوق بث الأحداث الرياضية الحية مثل عروض المصارعة الأسبوعية والشهرية ستستمر في الارتفاع؛ لتحقيق أرباح كبرى في السنوات المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Endeavour آرييل إيمانويل، في بيان: "هذه فرصة نادرة لإنشاء لعبة رياضية وترفيهية حية عالمية مصممة حيث تتجه الصناعة، لعقود من الزمان، أظهر فينس وفريقه (مُلاك شركة wwe) سجلًا حافلًا بالابتكار وخلق قيمة للمساهمين، ونحن على ثقة من أن إنديفور يمكن أن تقدم قيمة إضافية كبيرة للمساهمين من خلال الجمع بين UFC وWWE".

وبحسب شبكة CNN، سيقود الشركة الجديدة آرييل إيمانويل (الرئيس التنفيذي)، الذي سيستمر أيضًا في دوره كرئيس تنفيذي لشركة Endeavor، وفينس مكمان (الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة)، ومارك شابيرو الذي سيكون الرئيس ومدير العمليات لكل من Endeavor والشركة الجديدة، فيما يستمر دانا وايت في دوره كرئيس لـUFC، وسيشغل نيك خان منصب رئيس WWE.

ويتألف مجلس إدارة الشركة الجديد من 11 عضوًا سيتم تحديدهم في وقت لاحق، 6 منهم تُعينهم Endeavor، و5 تختارهم WWE، فيما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الاسم الجديد للشركة.

وتملك مجموعة Endeavor، أكبر وكالة مواهب في هوليوود "وليام موريس إنديفور"، وهي المالك المباشر لـUFC منذ عام 2021، وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 10% لهذا العام، ونمت إيراداتها الرياضية فقط من عروض اتحاد شركة الفنون القتالية المختلطة UFC بنسبة 20% العام الماضي لتصل إلى 1.3 مليار دولار، بفضل حقوق البث والدعاية.

وتتضمن الصفقة التي جرى الإعلان عنها اليوم الاثنين، اتفاقية نهائية لتشكيل شركة جديدة مدرجة في البورصة تتكون من علامتين تجاريتين عالميتين متكاملتين للرياضة والترفيه: UFC وWWE.

وأفادت شبكتا سي إن بي سي وبلومبرج، أنه جرى الانتهاء من الصفقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت شركتا Endeavor وWWE أن الصفقة تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل اللجنة التنفيذية لمجلسي إدارتيهما، ومن المتوقع إتمامها نهائيا في النصف الثاني من العام الجاري.