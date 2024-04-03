بولندا: استهداف عمال منظمة المطبخ العالمي وضع تضامننا مع إسرائيل في اختبار صعب

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، اليوم الأربعاء، إن مقتل عمّال منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قصف إسرائيلي، "وضع التضامن بين وارسو وتل أبيب أمام اختبار صعب".

وأضاف تاسك، في منشور على منصة إكس، أن من بين ضحايا القصف الإسرائيلي على قافلة "المطبخ العالمي"، مواطنين (اثنين) من بولندا، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع قائلا: "السيد رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، والسفير (الإسرائيلي لدى وارسو) ياكوف ليفني.. لقد أظهر العديد من البولنديين تضامنهم مع إسرائيل بعد هجوم حماس. لكنكم اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب".

وأشار تاسك، إلى أن قصف قافلة "المطبخ العالمي"، ورد فعل نتنياهو عليه، "أثارا الغضب" في بولندا.

من جهته، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي: "لا يمكن التغاضي عن هذا الوضع بالقول إن مثل هذه الأمور تحدث في الحرب، كما قال نتنياهو أمس (الثلاثاء)".

وأشار سيكورسكي، إلى وجود مشكلة في قواعد الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة.

وتابع: "إذا كان صحيحاً أن القافلة تم استهدافها عمدا وتم التضحية بمدنيين بداعي وجود إرهابيين بينهم، فلا أعرف نظاماً يمكن فيه تبرير ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على إسرائيل أن تعتذر وتدفع تعويضات لأسر الضحايا".

والثلاثاء، قال نتنياهو: "للأسف، وقع خلال اليوم الأخير حادث مأساوي، عبارة عن استهداف غير مقصود من قبل قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة".