 فرنسا تقرر إرسال مئات المدرعات المستعملة إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 أبريل 2024 2:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تقرر إرسال مئات المدرعات المستعملة إلى أوكرانيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 12:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 12:42 م
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن بلاده تعتزم إرسال مئات المركبات المدرعة المستعملة إلى أوكرانيا، في نطاق "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة" حتى مطلع عام 2025.

وأضاف ليكورنو، في تصريحات لصحيفة "لا تريبيون"، أن هذه المدرعات سيكون لها أهمية من حيث تعزيز قدرة أوكرانيا في التقدم على خطوط الجبهة وتنقل وحداتها العسكرية، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن الجيش الفرنسي يستخدم مركبات "فاب" المدرعة منذ نحو 40 عاما، وأنه استبدلها مؤخرا بمركبات من الجيل الجديد، مشيراً إلى أن بلاده سترسل المركبات المدرعة القديمة وصواريخ من طراز "أستر" إلى أوكرانيا.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك