فرنسا تقرر إرسال مئات المدرعات المستعملة إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن بلاده تعتزم إرسال مئات المركبات المدرعة المستعملة إلى أوكرانيا، في نطاق "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة" حتى مطلع عام 2025.



وأضاف ليكورنو، في تصريحات لصحيفة "لا تريبيون"، أن هذه المدرعات سيكون لها أهمية من حيث تعزيز قدرة أوكرانيا في التقدم على خطوط الجبهة وتنقل وحداتها العسكرية، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأوضح أن الجيش الفرنسي يستخدم مركبات "فاب" المدرعة منذ نحو 40 عاما، وأنه استبدلها مؤخرا بمركبات من الجيل الجديد، مشيراً إلى أن بلاده سترسل المركبات المدرعة القديمة وصواريخ من طراز "أستر" إلى أوكرانيا.



وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.