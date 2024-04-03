مدرب تشيلسي يدافع عن كونور كالاجر

دافع ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي عن كونور كالاجر لاعب وسط الفريق ،الذي تعرض لإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم مصافحة التميمة الخاصة بالنادي.

وجرت الواقعة في النفق المؤدي إلى أرضية ملعب ستامفورد بريدج قبل مباراة بيرنلي يوم السبت الماضي، وبدا أن جالاجر / 24 عاما / لم ينتبه لأن أحد التمائم رفع يده لتحيته.

وعلق بوكيتينو "لقد أزعجني كثيرا ما حدث لكالاجر، فلا يمكن أن يكون متعمدا، بل أمر وارد في بعض الأحيان حيث يكون اللاعبون في حالة تركيز استعدادا للمباراة".

وأضاف المدرب الأرجنتيني عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "يحاول الناس دائما البحث عن أمور تثير ضجة، أنا أعرف كونور جيدا، فهو شخص رائع، ويهتم بكل المحيطين به، ولكن أنا أكره استغلال الناس للحرية في الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل مدرب تشيلسي "الإساءة للناس باتت أمرا سهلا للغاية، يجب ألا نهتم أو نلتفت لكل من يقف خلف إهانة الآخرين والإساءة إليهم، توقفوا أرجوكم".

وتساءل "كيف يمكن تصديق أن كونور كالاجر تجاهل تحية التميمة؟ هذا أمر حزين للغاية، ومسؤوليتنا جميعا أن نتجاهل مثل هذه الأمور ومن يحاولون إثارة هذه الضجة أشخاص لا يساعدون حياتنا أبدا، ولا يستحقون الاهتمام بهم".

وأشار "مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي هي أنها شيء إلزامي إذا كنت تريد التواصل، وقيمتك يحددها عدد المتابعين لديك، هذه هي المشكلة، لأننا نرى ممارسات كثيرة خاطئة في المجتمع".