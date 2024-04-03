تصاعد التوترات بين بولندا وإسرائيل في أعقاب مقتل موظفي إغاثة في غزة

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تصاعدت حدة الخلاف بين وارسو والحكومة الإسرائيلية في أعقاب مقتل موظف بولندي بمنظمة وورلد سنترال كيتشين في هجوم إسرائيلي أمس الثلاثاء على قطاع غزة.

وانتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، رد فعل نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الواقعة والبيان الذي أدلى به السفير الإسرائيلي في بولندا ياكوف ليفني.

وكتب توسك، في منشور على منصة "إكس": "رئيس الوزراء بنيامين والسفير ليفني، أعرب أغلبية البولنديين عن تضامنهم مع إسرائيل بعد هجمات حماس".

وأضاف: "أنتم تضعون هذا التضامن أمام الاختبار.. هذا الهجوم المأساوي الذي استهدف متطوعين ورد فعلكم تجاهه أثارا غضبا مفهوما".

وكان البولندي داميان سوبول أحد الموظفين السبعة الذين قتلوا في الهجوم الجوي الإسرائيلي.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تتحمل المسئولية، وتحدث عن حادث مأساوي ناجم عن هجوم غير مقصود.

وأضاف أن مثل هذه الحوادث تحدث خلال الحرب.

وأثار ليفني موجة من الغضب في بولندا في أعقاب مقتل سوبول من خلال الاتهامات بمعادة السامية.

وأشار السفير الإسرائيلي في بولندا إلى منشور لزعيم المعارضة كرزيستوف بوساك من الحزب الاتحادي اليميني المتطرف على منصة "إكس".

وكان بوساك، قد أشار إلى أن القافلة التي هاجمتها إسرائيل كانت مصنفة على أنها تابعة لمنظمة تقدم مساعدات إنسانية.

وقال: "يبدو أن هدف القيادة الإسرائيلية هو ترهيب المنظمات الإنسانية ومفاقمة المجاعة بين الفلسطينيين".

وأضاف: "هناك اسم لذلك هو: جرائم الحرب".

وردا على ذلك، كتب ليفني أن بوساك مازال يرفض إدانة مذابح 7 أكتوبر الماضي.