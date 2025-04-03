أشعل الرئيس الرئيس الأميريكي، دونالد ترامب، أمس الحرب التجارية بعد ما قرر فرض رسوم على جميع واردات بلاده من غالبية الدول وذلك لحماية التصنيع المحلي، وأقر تعريفات جمركية على أكثر من 180 دولة بما فيها جميع الدول العربية بنسبة تتراوح بين 10% و40% ولكن تلك هناك أربع دول تم استثناهم .

أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب، لم يفرض رسومًا تجارية على السلع من روسيا وبيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية، لأن هذه الدول تخضع عمليًا للعقوبات الأمريكية.

وأكدت أن العقوبات الحالية ضد هذه الدول الـ 4 صارمة بما يكفي، ولا يجري حاليًا النظر في فرض قيود تجارية إضافية، موضحة أن روسيا قد تواجه "عقوبات إضافية صارمة" في المستقبل.

وفي رسالة واضحة للشركاء التجاريين، قال ترامب "إذا كنتم تريدون صفر رسوم، فتعالوا وانتجوا في أمريكا"، مشدداً على ضرورة حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية.

كما انتقد السياسات التجارية السابقة، مشيراً إلى أن أمريكا لم تعد قادرة على تصنيع ما يكفي من المضادات الحيوية لمواطنيها بسبب اتفاقيات وقعها الرئيس السابق جو بايدنن واختتم قائلاً: "يجب ألا نكون طيبين للغاية حين نتعرض للنهب".

وانتقد السيناتور بيتر ويلش، عضو لجنة المالية بمجلس الشيوخ، سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، محذراً من أن "حربه التجارية غير المدروسة لن تؤدي إلا إلى رفع الأسعار على المستهلكين".

ويقول ويلش، الديمقراطي عن ولاية فيرمونت، في بيان، إن الكشف عما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في البيت الأبيض: "يوم التحرير المزعوم لترامب سيُدخل الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب وسيترك الأمريكيين يتحملون العبء".

ويضيف ويلش: "لا ينبغي لنا أن نفرض رسوماً جمركية شاملة على حلفائنا وشركائنا التجاريين القدامى. العلاقات الاقتصادية الوثيقة لأمريكا مع شركائنا التجاريين مبنية على الثقة".

وتابع: "هذه الرسوم الجمركية المتقطعة مدمرة للغاية وغير ضرورية على الإطلاق. الرئيس ترامب يضر بمزارعينا وشركاتنا وعامة العاملين اليوميين".