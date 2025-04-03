عشرات الشهداء والمصابين جراء الاشتباكات مع قوات الاحتلال بريف درعا جنوب سوريا

أفادت «القاهرة الإخبارية» بـ «وقوع عشرات الشهداء والمصابين» جراء اشتباكات اندلعت بين الأهالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة نوى بريف درعا الغربي جنوب سوريا.

وكشف مراسل «القاهرة الإخبارية» فجر الخميس، عن انسحاب قوات الاحتلال من ريف درعا الغربي جنوبي سوريا باتجاه الجولان السوري المحتل بعد الاشتباكات.

وأعلن إعلام تابع للاحتلال الإسرائيلي، بوقوع «حادث أمني كبير» في ريف درعا الغربي، مؤكدا سقوط مصابين في صفوف جنوده خلال الاشتباكات، بحسب «القاهرة الإخبارية».

وأشار تلفزيون سوريا، إلى توغل إسرائيلي بعشرات العربات العسكرية في منطقة حرش سد الجبلية قرب نوى، تزامن مع إطلاق جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع في دمشق وحماة طال مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة شمالي دمشق، كما استهدف مطار حماة العسكري بـ 14 ضربة جوية متتالية.

وأدانت الخارجية السورية في بيان لها، العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، معتبرة إياه «انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة البلاد».

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت خمس مناطق مختلفة في سوريا خلال 30 دقيقة، أدت إلى تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة العشرات بين المدنيين والعسكريين.