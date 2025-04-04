كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود مبعوث روسي في الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلا: «نريد للحرب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن».

وأضاف خلال مقابلة صحفية أجريت معه على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، قبل قليل، أن آلاف الجنود من الأوكرانيين والروس يُقتلون أسبوعيا، مشيرا إلى تراوح عدد القتلى بين 2000 إلى 2500 قتيل أسبوعيا.

وانتقد فشل أوروبا في مفاوضات إيقاف الحرب، قائلا: «أوروبا لم تكن ناجحة في المفاوضات، وأعتقد أننا سننجح في ذلك».

ورد على سؤال حول بقاء إسرائيل لفترة طويلة في غزة، قائلا: «تحدثت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، وأعتقد أنه سيأتي لزيارة الولايات المتحدة ربما خلال الأسبوع المقبل؛ لنناقش موضوع إسرائيل، ونبحث ما يحدث، نريد أن نحل هذه المسالة».

وتعليقا على إقالة مسئولين في مجلس الأمن القومي خلال الأيام الماضية، قال: «دائما نضطر إلى التخلص من أشخاص لا نحبهم ولا يقومون بعملهم بالشكل الصحيح».