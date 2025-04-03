مجلس التعاون الخليجي: اقتحام وزير إسرائيلي الأقصى انتهاك صارخ للمقدسات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن اقتحام وزير بقوات الاحتلال الإسرائيلية وأعداد من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك يمثل «انتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية»، ودلالة على رغبة قوات الاحتلال في الاستمرار بزعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

وشدد بيان صادر عن الأمانة العامة بالرياض، مساء اليوم الخميس، على أن هذه الاقتحامات المتكررة من قبل المسئولين الإسرائيليين والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى تعد «خرقا خطيرا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته».

واختتم البيان، مؤكدا أن هذه الأفعال تمثل «انتهاكا واضحا وجليا لقدسية المسجد الأقصى المبارك، واستفزازا لمشاعر المسلمين»، محذرا من أنها «تفاقم التوتر في المنطقة وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة».

وأدانت الدول العربية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، الأربعاء، وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن «مصر تعرب عن استنكارها وإدانتها الكاملة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفي استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر».