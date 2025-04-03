 رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا يناقشون مستقبل المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا يناقشون مستقبل المنطقة

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 11:38 ص

من المقرر أن يجتمع رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا الخمس في العاصمة برلين، اليوم الخميس، لبحث مستقبل المنطقة التي مازالت متخلفة اقتصاديا عن ألمانيا الغربية السابقة.

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير الماضي، أظهرت تقدما كبيرا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بين سكان شرق ألمانيا.

ودعت ورقة بحثية نشرت الشهر الماضي- وهي أساس نقاشات اليوم- إلى الاستثمار في الأبحاث، والحد من البيروقراطية، وخفض أسعار الطاقة، وإعطاء صوت قوي لألمانيا الشرقية السابقة في الحكومة الاتحادية الجديدة ببرلين.

ومن المقرر أن يرأس رئيس وزراء ولاية تورينجيا، ماريو فويجت، مؤتمر رؤساء حكومات شرق ألمانيا.

وبالإضافة إلى تورينجيا، تشارك في الاجتماع أيضا ولايات ساكسونيا وساكسونيا أنهالت وبراندنبورد، وبرلين، وميكلنبورج فوربومرن، إلى جانب المفوض الحالي لشؤون شرق ألمانيا، كارستن شنايدر.

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