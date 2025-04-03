الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق جديدة في مدينة غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف الفلسطينيين في عديد المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق جديدة في مدينة غزة.

وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، الموجودين في منطقة الشجاعية، وأحياء الجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، بإخلاء منازلهم، والانتقال إلى مراكز الإيواء المعروفة غرب مدينة غزة، على حد زعمه.

وتفتقر أغلبية مساحة «المنطقة الإنسانية» إلى البنية التحتية، ولا تتوفر فيها مياه، ولا مرافق خدماتية، نظرا لكونها مناطق غير مأهولة، وتشهد أزمات صحية وبيئية، وتنتشر فيها الأمراض، والأوبئة.

وتجد العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى، واحتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ17 من عودة الحرب موقعة العشرات من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فان 88 شهيد ارتقوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على منازل وخيام بخان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات.