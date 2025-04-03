 الأهلي يعلن عن رئيس البعثة في موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني - بوابة الشروق
الخميس 3 أبريل 2025 5:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يعلن عن رئيس البعثة في موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني

محمود باهي
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 5:16 م | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 5:23 م

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى موريتانيا يوم السبت المقبل لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويقوم طارق قنديل بالتنسيق والترتيب الكامل مع محمد رمضان، المدير الرياضي، ومحمد شوقي نائب المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج التي تعزز فرص الفريق في التأهل للدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

وكان الأهلي فاز على الهلال السوداني بهدف سجله محمد هاني في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل.


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