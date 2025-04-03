قررت حكومة المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقًا لما صرّح به جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لوكالة الأنباء الرسمية (MTI) يوم الخميس.

وبحسب وكالة «رويترز»، أعلنت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، هذه الخطوة بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، إلى المجر في زيارة رسمية.

ووصل نتنياهو إلى المجر فجر اليوم الخميس، في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأعلن وزير الدفاع المجري، الذي استقبله على مدرج المطار، أن طائرة نتنياهو حطت في مطار عاصمة البلاد بودابست، وكتب في تدوينة على الفيسبوك: «مرحبا بك في بودابست يا بنيامين نتنياهو».



وتأتي الزيارة استجابة لدعوة وجهها أوربان إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة ضده العام الماضي، والتي ندد بها رئيس الوزراء المجري وقال إنها «معيبة».

والمجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء المجري أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.