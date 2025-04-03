تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري في أمريكا للمرة الثانية على التوالي

تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري لقروض أجل 30 عاما في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي للأسبوع الثاني على التوالي، بنسبة طفيفة لكنها جيدة بالنسبة للمشترين المحتملين للمنازل في موسم شراء المساكن في الولايات المتحدة خلال فصل الربيع.

وتراجع سعر الفائدة خلال الأسبوع الحالي إلى 64ر6% مقابل 65ر6% خلال الأسبوع الماضي، و82ر6% خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي بحسب مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري.

يذكر أن سعر فائدة التمويل العقاري يتراجع منذ وصوله إلى أكثر من 7% في منتصف يناير. وعندما تتراجع فائدة التمويل العقاري تتحسن القدرة الشرائية للمشترين المحتملين.

في الوقت نفسه، ارتفعت فائدة القروض أجل 15 عاما المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، وانخفض متوسط الفائدة إلى 82ر5% خلال الأسبوع الحالي مقابل 89ر5% خلال الأسبوع الماضي، و06ر6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب فريدي ماك.

يذكر أن فائدة التمويل العقاري تتأثر بعدة عوامل منها تفاعل أسعار العائد على سندات الخزانة الأمريكية مع قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى 06ر4% اليوم الخميس مع التراجع الحاد للأسهم الأمريكية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من أكثر من 180 دولة مساء أمس الأربعاء.