الأونروا: مقتل 9 أطفال جراء قصف إسرائيلي على منشأتنا بغزة أمس

قال مفوض عام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن 9 أطفال استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى تابعا للوكالة الأممية شمال قطاع غزة أمس الأربعاء.

جاء ذلك في منشور للمسئول الأممي على منصة «إكس»، تعقيبا على استهداف جيش الاحتلال لمبنى تابع للأونروا شمال قطاع غزة.

وأضاف لازاريني: «حتى الأنقاض أصبحت أهدافاً، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية مبنى الأونروا في جباليا شمال غزة»، مشيرا إلى أن مبنى الأونروا المستهدف كان يستخدم في السابق مركزا صحيا، وتعرض لأضرار بالغة في بداية الهجمات.

وأوضح أنه «وفقا للتقارير الأولية، كان المبنى يأوي 700 شخص عند استهدافه، وأن 9 أطفال، بينهم رضيع يبلغ من العمر أسبوعين فقط، كانوا من بين الضحايا».

وأشار لازاريني إلى أن النازحين بسبب العدوان على قطاع غزة ليس لديهم مكان يذهبون إليه، وأنه حتى بعد استهداف مبنى الأونروا، فإن الذين لجأوا إليه استمروا في البقاء فيه.

ولفت إلى أن منذ بداية العدوان، تعرض أكثر من 300 مبنى تابع للأمم المتحدة لأضرار أو للتدمير الكامل.

وأضاف لازاريني، أن أكثر من 700 شخص استشهدوا أثناء سعيهم للحصول على الحماية الأممية في قصف الاحتلال على غزة.

وشدد على أن تجاهل مرافق الأمم المتحدة وموظفيها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجمات التي تستهدف منشآت الأمم المتحدة.