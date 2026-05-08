الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

تغلب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على الاتحاد السكندري، بنتيجة 68-66، في المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري السوبر المصري.

وجاءت أحداث المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على صالة برج العرب، في الإسكندرية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب.

المباراة التي أدارها طاقم تحكيم أجنبي من 3 جنسيات مختلفة، شهدت تقدم فريق الاتحاد السكندري في الفترة الأولى، بنتيجة 14-11، قبل أن يتسع الفارق في الفترة الثانية إلى 9 نقاط، حيث أصبحت النتيجة 35-26.

وقلّص الأهلي الفارق في الفترة الثالثة، حيث أصبحت النتيجة 53-46، لصالح الاتحاد السكندري، قبل أن يحسم الأحمر المواجهة لصالحه بفارق نقطتين، بنتيجة 68-66.

ومن المُقرر، أن يواجه النادي الأهلي فريق الاتحاد السكندري في 5 مباريات، بسلسلة نهائي دوري السوبر المصري، حيث يحصل الفائز في 3 مواجهات، على اللقب.