مراقبون: الجيش الروسي يدمر سدا في بيلجورود باستخدام قنبلة جوية

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يبدو أن الجيش الروسي دمر أحد سدوده في منطقة بيلجورود الحدودية باستخدام قنبلة جوية، وفقا لمراقبين عسكريين.

ويظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة عمل جهاز متفجر يُقدر وزنه بحوالي 3 أطنان.

وقع الانفجار بالقرب من قرية بوبوفكا، على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من الحدود الأوكرانية، فيما يُعتقد أنه جهد لعرقلة حركة المركبات المدرعة الثقيلة الأوكرانية.

ويقول مراقبو الحرب إن أوكرانيا كانت تحاول تكثيف هجماتها عبر الحدود في منطقة بيلجورود.

ولم تعلق أوكرانيا بعد علنًا على التقارير التي تشير إلى أن قواتها تحاول التوغل في بيلجورود. وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت الهجمات.

وفي المنطقة الروسية المجاورة كورسك، كانت القوات الأوكرانية قد احتلت منطقة واسعة لعدة أشهر لكنها سحبت مؤخرا معظم قواتها من تلك الأراضي.