صحة مطروح: قافلة طبية مجانية تخصصية بمستشفى سيوة الأسبوع المقبل

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمطروح، التنسيق بين مديرية الصحة بمطروح ونقابة أطباء الإسكندرية والنقابة العامة للأطباء، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمعالمدنى؛ لإقامة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بواحة سيوة.

وأوضحت المديرية، أن القافلة سيكون مقرها بمستشفى سيوة المركزى لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأهالي واحة سيوة والقرى التابعة الأسبوع المقبل.

وأوضحت أنه من المقرر أن تقدم القافلة الكشف الطبي المجاني فى تخصصات: الرمد، النسا والتوليد، الباطنة، الأطفال، العظام، الطب الطبيعي والروماتيزم، الأنف والأذن، الجلدية، الأسنان".

وذكرت أنه سيتم إجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستدعى التدخل الجراحي مجانا، بالإضافة إلى صرف العلاج وإجراء التحاليل الطبية.