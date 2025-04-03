تعريفات ترامب الجمركية تدفع البورصات العالمية والعربية للانخفاض

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تراجعت معظم أسواق المال العالمية والعربية، في المنطقة الحمراء، مع تصاعد المخاوف من تأجج الحروب التجارية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على معظم السلع المستوردة للولايات المتحدة مما يهدد بنهاية النظام التجاري العالمي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس من حديثه للبيت الأبيض، فرض تعريفات جمركية متبادلة على عشرات الدول حول العالم بحد أدنى 10%، لمواجهة السياسات الاقتصادية والعوائق التي تفرضها تلك الدول على دخول المنتجات الأمريكية.

وأثارت تلك الموجة الجديدة من الرسوم الجمركية، حالة هلع في افتتاحية البورصات العالمية، مع تخلي المستثمرون عن المخاطرة والتوجه نحو الملاذات الآمنة.

وتراجع مؤشر يورو ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته من يناير منخفضا بنسبة 1.22%، وتراجع داكس الألماني 1.19%، وانخفض كاك 40 الفرنسي 1.72%، كما تراجع المؤشر" فوتسي 100" للبورصة البريطانية بنسبة 1%.

وأنهت الأسواق الاسيوية تعاملاتها على تراجعات أيضا، حيث هبطت مؤشر نيكاي 225 للبورصة اليابانية بنسبة 2.7%، وتراجع توبكس 3.08%، كما تراجع مؤشر الكوري الجنوبي " كوسبي 50" بنسبة 1.1%، وتراجع مؤشر شنغهاي الصيني المركب 0.24%.

وخيمت التراجعات على الأسواق العربية ولكن بوتيرة أقل، حيث تم تطبيق الرسوم الجديدة على معظم الاقتصاديات العربية عند الحد الأدنى 10%.

وتراجع المؤشر السعودي 0.25%، بينما تماسكت مؤشر سوق دبي وارتفع 0.31%، وتراجع مؤشر سوق أبو ظبي 0.7%، وهبط مؤشر البورصة المصرية 0.96%.

ويعتزم ترامب تطبيق الرسوم الجديدة بالنسبة للدول المطبق عليها رسوم 10% بداية من 5 ابريل القادم، بينما الدول الأعلى من ذلك 9 أبريل.