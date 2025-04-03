فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لكأس العالم بقطر بعد الخسارة من بوركينا فاسو

حقق منتخب بوركينا فاسو للناشئين الفوز على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا تحت 17 عامًا.

وكان منتخب مصر قد تلقى الهزيمة في أولى مبارياته ببطولة كأس إفريقيا تحت 17 عامًا، الجارية في المغرب، أمام جنوب إفريقيا بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما فاز منتخب بوركينا فاسو على الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

يتذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، حيث يتصدر بوركينا فاسو المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم جنوب أفريقيا 4 نقاط، والكاميرون ثالثا برصيد نقطة واحدة، ومصر في المركز الأخير بدون نقاط.

ويمتلك منتخب مصر فرصة وحيدة للصعود لمونديال الناشئين في قطر وذلك من خلال الفوز على الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لاحتلال المركز الثالث في المجموعة.

ثم مواجهة ثالث المجموعة الرابعة، حيث سيتأهل أحدهما لمنافسات كأس العالم تحت 17 عامًا.