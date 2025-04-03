روبيو يسعى لطمأنة الحلفاء الذي يساورهم القلق بشأن التزام أمريكا تجاه الناتو

يسعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث إدارة ترامب الجديد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى طمأنة حلفاء التحالف الدفاعي القلقين بشأن مدى التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف.

وندد روبيو، اليوم الخميس، بـ"الهستيريا والتضخيم" الذي يتردد في وسائل الإعلام بشأن نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتواجد حاليا روبيو، والسفير الأمريكي الجديد لدى الناتو مات ويتاكر، في بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية الحلف، بينما يأمل الكثيرون أن يسلط روبيو الضوء على الخطط الأمنية الأمريكية في أوروبا.

وقال روبيو، للصحفيين أثناء استقباله لرئيس حلف الناتو مارك روته، قبيل بدء الاجتماع، إن الولايات المتحدة كانت، ولا تزال، فعالة في حلف الأطلسي.. وبعض هذه الهستيريا والتضخيم الذي أراه في وسائل الإعلام العالمية وبعض وسائل الإعلام المحلية داخل الولايات المتحدة بشأن الحلف، غير مبرر.

وأضاف روبيو: "أوضح الرئيس ترامب أنه يدعم حلف الناتو.. سنظل في الناتو".

ويشعر الحلفاء الأوروبيون وكندا بقلق عميق إزاء استعداد الرئيس دونالد ترامب، للتقرب من الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعتبر الناتو تهديدا، في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بدور الوساطة لوضع حد للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأثارت التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض مؤخرا، والإهانات الموجهة إلى حليفتي حلف الناتو، كندا والدنمارك – بالإضافة إلى التحالف العسكري نفسه – حالة من القلق والارتباك، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تستهدف أصدقاء الولايات المتحدة وأعدائها على حد سواء.