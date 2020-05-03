مشروع «مسام» السعودي ينتزع أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن خلال شهر أبريل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام)، خلال شهر أبريل الماضي، من انتزاع 7,162 لغمًا منها 106 ألغام مضادة للأفراد، و1,402 لغمًا مضادة للدبابات، و5,617 ذخيرة غير متفجرة، و37 عبوة ناسفة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى اليوم /الأحد/ قد بلغ 163,183 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.