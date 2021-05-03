 منظمة التعاون الإسلامي تستنكر الهجمات الحوثية على السعودية - بوابة الشروق
الإثنين 3 مايو 2021 12:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر الهجمات الحوثية على السعودية

الرياض - أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 10:02 ص

 

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الإثنين، الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، والتي تعد (جرائم حرب)، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد العثيمين -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- على إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات العدائية الحوثية الفاشلة بإطلاق صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة (مفخخة) بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، والتي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد تأكيده على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك