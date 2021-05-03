بنجلاديش: مصرع 26 شخصا جراء تصادم زورق سريع بسفينة في نهر بادما

لقي ما لا يقل عن 26 شخصا مصرعهم جراء حادث اصطدام زورق سريع مكتظ بالركاب بسفينة تنقل شحنة من الرمال اليوم الإثنين بنهر بادما، حسبما أعلنت الشرطة في بنجلاديش.



ونقلت صحيفة دكا تريبيون البنغالية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن الشرطة قولها إن "القارب السريع الذي كان يقل أكثر من 30 راكبا من بلدة "ماوا" اصطدم بالسفينة الأخرى في نهر "بادما" عندما اقترب من محطة النهر الرئيسية في بلدة "شبشار" بوسط البلاد".



وبدوره، قال المسئول البارز في الشرطة أمير حسين إنه "تم حتى الآن انتشال 26 جثة بينهم سيدة، كما تم إنقاذ خمسة أشخاص مصابين بينهم ثلاثة أطفال"، وأن قوات الشرطة ورجال الإطفاء وفرق الإنقاذ التابعة للجيش هرعت إلى موقع الحادث للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ.



يشار إلى أنه عادة ما يلقي الخبراء باللوم على سوء الصيانة وتراخي تطبيق معايير السلامة في أحواض بناء السفن والاكتظاظ في العديد من الحوادث التي تشهدها بنجلاديش.