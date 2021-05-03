 البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة وصواريخ تجاه خميس مشيط ونجران بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة وصواريخ تجاه خميس مشيط ونجران بالسعودية

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 11:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 11:41 ص
أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية باتجاه منطقتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، والتي تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية وقامت بتدميرها.

ودعا البرلمان العربي في بيان اليوم الاثنين، المجتمع الدولي، لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم متهما ايران بدعمها.

وجدد البرلمان تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

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