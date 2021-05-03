الصحة العراقية تكشف عن أسباب انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، عن انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق خلال الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن العراق سجل اليوم 5067 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و30 حالة وفاة و7351 حالة شفاء منه.

وقال مدير قسم تعزيز الصحة بوزارة الصحة هيثم العبيدي، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "إن انخفاض عدد الإصابات له عدة عوامل منها أن المنحنى الوبائي ارتفع بشكل طبيعي وفقاً لعلمي الفيروسات والأوبئة ثم بدأ بالنزول وهذا ما حدث فعلاً في العراق وهو ما كان متوقعًا".

وأضاف العبيدي أن "موضوع تلقي اللقاح المضاد للوباء كان عاملاً مهماً في تقليل الإصابات، فضلاً عن تنامي وعي المواطنين في التعامل مع خطر الوباء وسلالاته الجديدة ما دفعهم للوقاية والحذر".

وعن التعامل مع خطر السلالة الهندية، أوضح العبيدي أن "المصابين القادمين من الهند سيُعزَلون في فنادق خاصة، وغير المصابين سيتم حجرهم في منازلهم وإعادة فحصهم بعد أسبوعين والمتابعة عن طريق فرق المسح الميداني".