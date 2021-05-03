وفاة وإصابة 6 أشخاص بسبب السيول الجارفة شرقي اليمن

توفي أربعة أشخاص، وأصيب اثنان آخران، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء الأمطار والسيول الجارفة في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقال بيان لغرفة الطوارئ العامة، اليوم الإثنين: "إن سيول الأمطار الغزيرة تسببت خلال الساعات الماضية بوفاة أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من أسرة واحدة، وإصابة اثنين وفقدان آخرين، كما تسببت بتهدم 10 منازل في مدينة تريم".

وأكد البيان، أن السيول حاصرت عشرات المنازل، وجرفت بعض السيارات.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على البحث عن مفقودين و رفع عدد من المنازل المتهدمة "والتي يعتقد وجود عدد من المواطنين بها لحظة انهيارها".

وأعلن القاضي خالد هويدي، مدير مديرية تريم، مدينة "منكوبة" ، مناشدا الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة الشرعية، للتدخل العاجل وإنقاذ المحاصرين".

وفي العام الماضي، تسببت سيول الأمطار في اليمن الذي يشهد صراعا مسلحا منذ سبع سنوات، إلى مصرع العشرات ونزوح المئات من منازلهم.