استمرار لحملات الإزالة الفورية لمخالفات البناء والتصدي الفوري لها بثاني أيام العيد بسوهاج

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قامت الوحدة المحلية لقرية السلام بمركز دار السلام بسوهاج برئاسة محمد أبو الوفا رئيس القرية اليوم وفى ثانى أيام عيد الفطر المبارك بحملة إزالة فورية بناحية البلابيش المستجدة على مساحة 175 مترا تقريبا.

وأكد رئيس القرية على ضرورة المتابعه خلال الأيام المقبلة، وعدم التهاون في أي مخالفات وضرورة سرعة التصدى لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة سور 20 مترا بعرب العطيات،

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحري بمركز دار السلام بسوهاج برئاسة عماد إبراهيم رئيس القرية، اليوم، وفي ثاني أيام عيد الفطر المبارك بحملة إزالة فورية؛للتعدي بالبناء بدون ترخيص لسور بطول 20 مترا بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية عرب العطيات البحرية بنجوع مازن شرق.

وأكد رئيس القرية ضرورة المتابعة خلال الأيام المقبلة، وعدم التهاون في أي مخالفات وضرورة سرعة التصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة 200 متر بساحل طهطا،

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض رئيس المركز صباح اليوم، ثاني أيام عيد الفطر بتنفيذ حالة إزالة (تكسير أعمدة خرسانية) بساحل طهطا على مساحة 200 متر تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت الإزالة بإشراف جمال شومان نائب رئيس المدينة ومسؤولي الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بالوحدة ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.