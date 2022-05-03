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أعلن نادي غزل المحلة تعيين مصطفى عبده، مدربا للفريق بعد رحيل عبدالحميد بسيوني، المدير الفني السابق، الذي اتفق مع سموحة لتولي المهمة الفنية للفريق.

وأكد غزل المحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن علي العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، اجتمع صباح اليوم للاستقرار على مدرب جديد خلفا لعبدالحميد بسيوني.

وأشار بيان النادي إلى أنه يتم حاليا التشاور بين مصطفى عبده وبين الإدارة للاستقرار على الجهاز المعاون.

وانهى النادي بيانه بأنه يسعى لتواجد أحد أبناء الفريق، على رأس القيادة الفنية وذلك للعبور بالفريق من تلك المرحلة الحساسة.