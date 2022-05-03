اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع النمسا بقيمة 1.3 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027، بما يدعم أهداف النمسا في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، مع التركيز على أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي.

وذكرت المفوضية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن هذه الأموال ستساهم في النمو التنافسي والمبتكر والمستدام للبلاد؛ كما تهدف النمسا إلى استثمار 61% من موارد الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (ERDF) في البنية التحتية البحثية لإنتاج التكنولوجيا الفائقة، وتعزيز الإنتاجية وكفاءة الموارد، فيما سيكون الاقتصاد الدائري والرقمنة وكفاءة الطاقة مبادئ توجيهية في اختيار المشاريع.

وأضاف البيان أنه علاوة على ذلك، سيدعم صندوق الانتقال العادل (JTF) انتقال النمسا إلى اقتصاد محايد مناخيا. وعلى وجه الخصوص، ستستثمر النمسا في تنويع الشركات والشركات الناشئة إلى أنشطة محايدة مناخيا وفعالة من حيث الموارد بما يوفر وظائف بديلة لتحل محل تلك الموجودة في الصناعات كثيفة الطاقة التي تعتمد حاليا على الوقود الأحفوري كمصادر للطاقة.

وسيهدف الصندوق الأوروبي للمصايد البحرية وتربية الأحياء المائية (EMFAF) إلى تعزيز الاستدامة في النمسا من خلال منشآت تربية الأحياء المائية المبتكرة والحديثة وأعمال تربية الأحياء المائية المبتكرة وذات الكفاءة في استخدام الموارد.

كما خصصت النمسا حوالي 130 مليون يورو من الصندوق الأوروبي الاجتماعي لتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يولي اهتمام كبير للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في التعليم والعمل.