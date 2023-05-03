أوسوريو يدرس تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة بروكسي

يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تجهيز اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة طوال الفترة الماضية وكذلك العائدين من الإصابة من أجل المشاركة في مباراة بروكسي بكأس مصر.

ويتقابل الزمالك مع بروكسي يوم 9 مايو الجاري ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تفكير الجهاز الفني في الدفع بعناصر بديلة، وذلك في ظل رغبة المدير الفني في رؤية جميع عناصر الفريق تشارك في منافسات رسمية، من أجل الحكم على مستوى اللاعبين.

ويدخل حسابات أوسوريو كل من عمرو السيسي العائد من إصابة، وكذلك مصطفى الزناري قلب الدفاع ومحمود شبانة، بالإضافة إلى البنيني سامسون أكينيولا وعمر جابر.