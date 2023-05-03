 رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع في جولة ليلية غلق المحلات - بوابة الشروق
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رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع في جولة ليلية غلق المحلات

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 5:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 5:38 ص

قام تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، بجولة ميدانية لمتابعة الالتزام بغلق المحلات وفقا للمواعيد المحددة والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بكل الحزم والحسم حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، وأن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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