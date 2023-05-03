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تفحم سيارة في طريق بلبيس – الزقازيق بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 9:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 9:02 م

نشب حريق في سيارة أمام قرية ميت ربيعة في طريق بلبيس – الزقازيق، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى تفحم السيارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في سيارة أمام قرية ميت ربيعة في طريق بلبيس – الزقازيق، بدائرة مركز بلبيس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين نشوب الحريق إثر اندلاع النيران من بطارية السيارة نتيجة شرز، وتفحمت السيارة جراء الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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