لايبزيج يقسو على فرايبورج بخماسية ويصعد لنهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق لايبزيج حامل اللقب إلى نهائي كأس ألمانيا، بفضل فوزه الساحق على مضيفه فرايبورج 5 /1، مساء الثلاثاء، في المربع الذهبي.

ويلتقي لايبزيج في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة شتوتجارت مع اينتراخت فرانكفورت، والتي تجمع بينهما اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي.

وحسم لايبزيج الفوز في الشوط الأول حيث سجل خلاله أربعة أهداف، ليصبح على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقب الكأس للمرة الثانية على التوالي.

وتقدم الإسباني داني أولمو بهدف للايبزج في الدقيقة 13 ،وبعد دقيقة واحدة فقط أضاف بنيامين هينريش الهدف الثاني، ثم أحرز المجري دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثالث في الدقيقة 37 ،وتبعه الفرنسي كريستوفر نكونكو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 45.

ولعب لايبزيج بعشرة لاعبين لطرد لاعبه الكرواتي يوسكو جفارديول في الدقيقة 58.

وأحرز ميكايل جريجوريتش الهدف الوحيد لفرايبورج في الدقيقة 75.

وحصل لايبزيج على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، سجل منها دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف.