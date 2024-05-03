الشارقة القرائي للطفل يعزز وعي الأطفال بأنواع الطيور المحلية المهددة بالانقراض

تفاعل الأطفال من زوار "مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024" مع قصة شيقة عن طائر الحبارى، وتضحية الأم التي تظاهرت بأن جناحها مكسور، لتشتيت انتباه الثعلب وإبعاده عن صغارها، وكيف علمت فراخها الصيصان الاختباء وحماية أنفسهم من المخاطر التي تهددهم.

جاء ذلك في جلسة قرائية توعوية نظمتها "وزارة التربية والتعليم" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع "الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى" بأبوظبي، بعنوان "قصص على طير الحبارى" استضافتها منصة "مجلس القرّاء"، في أول أيام الدورة الـ15 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل".

وهدفت الجلسة التي قدمها محمد جمعة الدهماني، مسئول في قطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم، إلى تعزيز وعي الأطفال بأهمية الحفاظ على طيور الحبارى وحمايتها، وتوعية طلاب المدارس بالواقع وتوسيع مداركهم من خلال السرد القصصي التفاعلي، إلى جانب تثقيفهم بضرورة حماية البيئة.

وأدرجت "وزارة التربية والتعليم" هذه القصص ضمن المناهج الدراسية في ملحق كتاب مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، حرصا منها على رفع وعي الطلاب بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، والمساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الـ17، وهو التعليم.

يشار إلى أن هذه الجلسة القرائية تأتي ضمن برنامج متكامل يتضمن أكثر من 1500 فعالية ثقافيّة وفنيّة وترفيهيّة، تقدمها الدورة الـ15 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، الذي يقام حتى 12 مايو في "مركز إكسبو الشارقة" تحت شعار "كن بطل قصتك".