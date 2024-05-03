المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف مركزا لحزب الله اللبناني بريف دمشق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا إسرائيليا استهدف ليلة أمس الخميس مركز تدريب يعود للمخابرات العامة السورية ، كان استولى عليه “حزب الله” اللبناني منذ عام 2014، وحوله إلى معتقل ومركز له، قرب بلدة نجها بريف دمشق، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له ، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، إنه بالتوازي مع الانفجارات، شهدت الأجواء تحليقا لطائرات مسيرة إسرائيلية في سماء المنطقة، بالتزامن مع انفجارات في ريف دمشق الجنوبي الغربي قرب الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة.

وذكر مصدر عسكري سوري " إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

كانت مصادر محلية ذكرت ليلة أمس الخميس أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مقراً للقوات الحكومية السورية على أطراف العاصمة دمشق .

وقال المرصد السوري إنه منذ مطلع عام2024، شنت إسرائيل36هجوما على الأراضي السورية، 25 منها جوية و 11 برية. وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفاً، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.