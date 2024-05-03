الأونروا: الحرب على غزة تستهدف النساء بشكل أساسي

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تستهدف النساء بشكل أساسي.

وأوضحت الوكالة على منصة "إكس" أن "الحرب في غزة لا تزال حربا على النساء"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشارت إلى "مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة وإصابة 19 ألف أخريات" جراء الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من نصف عام.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن "37 طفلا يفقدون أمهاتهم كل يوم".

وشددت على أن الظروف في قطاع غزة "مروعة"، حيث تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه والأدوات الصحية.