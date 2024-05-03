بركات: الأهلي يحتاج لهذا الأمر قبل مواجهة الترجي

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر يريد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، دون تعثرات في مباريات الدوري العام.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق الأهلي يستعد لمواجهة الجونة، وهو فريق مجتهد، إلا أن الأهلي في نفس الوقت يريد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا دون تعثرات في الدوري".

وأضاف: "الأهلي يسعى من خلال مبارياته المؤجلة العودة لصدارة جدول ترتيب الدوري، خصوصًا في ظل سير الزمالك وبيراميدز بشكل جيد في الفترة الحالية".

وتابع: "النادي الأهلي يريد 5 مباريات مؤجلة للتساوي في عدد المباريات مع بيراميدز، وحال فوزه في جميع المباريات سيتفوق على بيراميدز بفارق نقطة".

وأكمل: "الأهلي استحق الفوز على الإسماعيلي، وإمام عاشور سجل هدفًا رائعًا، وكان به مهارة كبيرة منه ومن علي معلول، أما مصطفى شوبير هو المتألق دائمًا".

كما انتقد بركات تصرفات محمد نصر، لاعب الإسماعيلي وأسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، مع الحكام، في مباراتي فريقيهما أمام الأهلي والزمالك.

وواصل: "اللاعبون أصبحوا في حالة عصبية كبيرة، فمحمد نصر، لاعب الإسماعيلي قام بدفع الحكم، وهو أمر غير صحيح.. هو أكثر لاعب ثابت على مستوى، ومن أفضل لاعبي الإسماعيلي في الفترة الحالية".

واستطرد: "محمد نصر سيبتعد عن المباراتين القادمتين للإسماعيلي بسبب اعتراضه على الحكم بشكل غير لائق، وأسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي قام بنفس الأمر في مباراة الزمالك، وهي أمور غير صحيحة".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الحكم أحمد الغندور قدم مباراة كبيرة من الناحية التحكيمية في مباراة الأهلي والإسماعيلي، ولاعب الإسماعيلي استحق الحصول على بطاقة حمراء".