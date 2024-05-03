رئيس لجنة الحكام يبرر اختيار إبراهيم نور الدين لقمة الدوري

برر البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، قرار إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الاول من الدوري المصري الممتاز للحكم إبراهيم نور الدين.

إبراهيم نور الدين أدار مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول من الدوري والتي أقيمت يوم 15 أبريل الماضي، وشهدت انتصار الزمالك 2-1.

وقال فيتور بيريرا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «إبراهيم نور الدين أدار 16 مباراة، كان الحكم الثاني كأكثر الحكام إدارة للمباريات، وفي الموسم الذي يسبقه 21 مباراة، وبالتالي في موسمين أدار 37 مباراة، بعد كل تلك الخبرة الكبيرة هل هو غير جدير بإدارة مباراة القمة؟».

وأضاف: «لم أستبعد محمد معروف من إدارة مباراة القمة في الدوري، واخترته بالفعل لإدارة مباراة نهائي الكأس في السعودية قبل إسنادها لحكم أجنبي، ولكني كنت مخططا لأن يدير إبراهيم نور الدين مباراة قمة الدوري».

وأتم: «أرى أن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي في القمة هدف صحيح، ولا تواجد مخالفات على مهاجمي الزمالك».