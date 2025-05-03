نيس يفوز على ريمس في الدوري الفرنسي

فاز نيس على ضيفه ريمس بهدف نظيف مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي.

ورفع نيس رصيده إلى57 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب مع مضيفه ليل، صاحب المركز الرابع والذي يتفوق عليه نيس بفارق نقطة واحدة، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نادي استاد ريمس عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن نانت صاحب المركز الرابع عشر.

وسجل نيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة مورجان ساسون في الدقيقة 15.

يذكر أن باريس سان جيرمان، صاحب المركز الأول برصيد 78 نقطة، ضمن الفوز بلقب الدوري لموسم 2024/2025.