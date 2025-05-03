ثلاثي هجومي في تشكيل أرسنال أمام بورنموث

أعلن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، التشكيل الذي يبدأ به أمام بورنموث، في مباراة تجمع بينهما هذا المساء على ملعب الإمارات.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: تومي سيتفورد، كيران تيرني، ألكسندر زينشينكو، برايدن كلارك، ميكيل ميرينو، جيمي جوير، إيثان نوانيري، رحيم ستيرلينج وناثان باتلر أويديجي.