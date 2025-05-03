 ثلاثي هجومي في تشكيل أرسنال أمام بورنموث - بوابة الشروق
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ثلاثي هجومي في تشكيل أرسنال أمام بورنموث

محمد جلال
نشر في: السبت 3 مايو 2025 - 7:14 م | آخر تحديث: السبت 3 مايو 2025 - 7:14 م

أعلن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، التشكيل الذي يبدأ به أمام بورنموث، في مباراة تجمع بينهما هذا المساء على ملعب الإمارات.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال: تومي سيتفورد، كيران تيرني، ألكسندر زينشينكو، برايدن كلارك، ميكيل ميرينو، جيمي جوير، إيثان نوانيري، رحيم ستيرلينج وناثان باتلر أويديجي.


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