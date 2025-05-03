غارات إسرائيلية على مدينتين سوريتين

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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الجمعة، إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة حرستا بريف دمشق ومحيط قرية شطحة بريف حماة في سوريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد جيش الاحتلال، وقوع الغارات وهي الأحدث في سلسلة هجمات تستهدف البنية التحتية العسكرية لسوريا، وفق وكالة رويترز.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقرات عسكرية ومواقع تحتوي على أسلحة ومعدات.

وفي وقت سابق من الجمعة، قصفت إسرائيل منطقة قرب القصر الرئاسي في دمشق.

وبحسب رويترز، جاء ذلك في أوضح تحذير حتى الآن للسلطات السورية بشأن استعداد إسرائيل لتصعيد العمل العسكري والذي يشمل ضربات تقول إنها لدعم الأقلية الدرزية في سوريا.