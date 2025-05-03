خالد البلشي بعد فوزه بانتخابات نقابة الصحفيين: سندافع عن نقابة قوية ومهنة حرة

وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين والفائز بمنصب النقيب لدورة ثانية في انتخابات التجديد النصفي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وكتب البلشي عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك صباح السبت: «شكرًا لهذا الحشد المهيب، رسالتكم تكليف بإتمام مسار لن نحيد عنه في الدفاع عن حقكم في نقابة قوية ومهنة حرة».

وأعرب نقيب الصحفيين عن شكره لكل من بذل جهدا لخروج يوم الانتخابات بشكل يليق بالنقابة وجمعيتها العمومية، خاصا بالشكر منافسه الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، مشيرا إلى أن ترشحه خلق فرصة لانتخابات تنافسية تليق بنقابة الصحفيين.

كما وجه الشكر للجنة المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية التي ضمنت بوجودها انتخابات شفافة ونزيهة، وكذلك للجهاز الإداري في النقابة الذي ساهم في إنجاح اليوم الانتخابي.

وامتد شكر البلشي لـ«الأساتذة الكبار الذين صنعوا مسارا نسير عليه»، وأفراد حملته الانتخابية الذين «ضربوا نموذجا للقوة والحكمة والإخلاص وضبط النفس»، وكبار الشخصيات التي شاركت في الحملة وكانت بمثابة «روحها التي خلقت مسارا جديدًا».

واختتم منشوره بتوجيه تحية خالصة لكل الزملاء الذين خاضوا الانتخابات، مهنئا من فازوا بثقة الجمعية العمومية، وموجها في الوقت ذاته التحية لمن لم يحالفهم الحظ لكنهم ساهموا في خلق «تنافس يليق بنا».

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة، بحصوله على 3346 صوتًا بنسبة 55%، متفوقا على أقرب منافسيه النقيب الأسبق عبد المحسن سلامة الذي حصل على 2562 صوتًا.

كما أعلنت اللجنة فوز المرشحين على عضوية مجلس النقابة فوق السن: من محمد شبانة، الذي حصل على 2534 صوتًا، ومحمد سعد عبد الحفيظ، الذي حصل على 2267 صوتًا، وحسين الزناني، الذي حصل على 2367 صوتًا.

وفاز المرشحون تحت السن: أيمن عبد المجيد، الذي حصل على 2473 صوتًا، ومحمد السيد الشاذلي، الذي حصل على 2348 صوتًا، وإيمان عوف، التي حصلت على 1764 صوتًا.