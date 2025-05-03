محكمة إسرائيلية تسلم فلسطينيا في مسافر يطا جنوب الخليل قرارا بدفع كلفة هدم الاحتلال لمنزله

في سابقة وصفت بالخطيرة، حكمت محكمة الاحتلال على المواطن الفلسطيني خضر العمور، من قرية التوانة في مسافر يطا، بدفع مبلغ 4000 شيكل تكاليف المعدات التي هدمت منزله بتاريخ 22/4/2025، قائلة إن آخر موعد للدفع بتاريخ 23/5/2025 .

وبحسب وكالة «معا»، قال مراقبون إن هذا القرار الخطير والأول من نوعه، يصنف على أنه بداية لعملية ضم الأراضي الفلسطينية في مسافر يطا، لدولة الاحتلال.

وفي وقت سابق، وافق الكنيست الإسرائيلي على سن قانون بضم أراضٍ فلسطينية تقع جنوب الخليل، وفي مسافر يطا الى النقب.

يذكر أن سلطات الاحتلال، قد سلمت أحد المواطنين قرارًا بهدم منزلهم في مسافر يطا، قبل عدة أشهر، وطالبته بهدم منزله بنفسه، واعتبر ذلك الإجراء في حينه بالسابقة الخطيرة.

ويأتي قرار محكمة الاحتلال بإلزام المواطن خضر العمور بدفع تكاليف هدم منزله، في سياق عملية الضم التي تحدث عنها وزراء في حكومة الاحتلال.