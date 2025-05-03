إيران: وقف العدوان الإسرائيلي على سوريا يتطلب تحركا فوريا وفعالا من قبل المجتمع الدولي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة الهجمات العسكرية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من سوريا، وما رافقها من قصف وتدمير للمنشآت المدنية والقدرات الدفاعية لهذا البلد، في كل من دمشق، واللاذقية، وإدلب، وحماة، والقنيطرة، ودرعا.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، أشار المتحدث في بيان، اليوم السبت، إلى الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه للممتلكات الاستراتيجية والبنى التحتية العسكرية والمدنية في سوريا، فضلاً عن استمرار احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية.

وأضاف: «بات واضحاً للجميع اليوم أن الهدف الأساسي لكيان الاحتلال هو تدمير وإضعاف القدرات الدفاعية والاقتصادية والبنى التحتية السورية، كدولة مستقلة، وذلك لتمكينه من تنفيذ أطماعه الشريرة في هذا البلد والمنطقة، إلى جانب مواصلة جرائمه في الإبادة الجماعية بفلسطين المحتلة، وعدوانه واحتلاله في لبنان».

وأعاد بقائي، التذكير بالموقف المبدئي والثابت لإيران بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وصون كرامتها وسيادتها الوطنية كدولة مستقلة، وشعب حضاري له دور فاعل في أمن واستقرار منطقة غرب آسيا المهمة.

ولفت مجدداً إلى مسئولية جميع الأطراف المتورطة في خلق الوضع الراهن في سوريا، من خلال التمهيد لاستغلال الكيان الإسرائيلي وتوسعه العدواني في هذا البلد.

وأكد أن «وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد سوريا يتطلب تحركاً فورياً وفعّالاً من المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة».

وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تستخدم منظمة التعاون الإسلامي الآليات المتاحة لديها لإلزام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاضطلاع بمسئوليته إزاء انتهاكات الكيان الإسرائيلي للقوانين وتقويضه للسلم.



