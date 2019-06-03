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«المصرية لعلوم الفلك»: لا يمكن استطلاع الهلال في السماء بعد العشاء

أحلام المنسي
نشر فى : الإثنين 3 يونيو 2019 - 10:53 م | آخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 10:53 م

نوّهت جمعية المصرية لعلوم الفلك أنه لا يمكن استطلاع هلال شهر شوال بعد العشاء، مشيرة إلى أن ما انتشر حول ذلك على القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي يدل على عدم المعرفة الفلكية.

وأضافت عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء الاثنين، أنه من غير الممكن أن يظل الهلال في السماء بعد الغروب لمدة تزيد عن 50 دقيقة في المتوسط لليلة أول الشهر، بينما غرب الهلال اليوم بعد غروب الشمس بمدة تتراوح بين 4 - 9 دقائق في الوطن العربي.

وكانت أنباء قد ترددت عن متابعة استطلاع هلال شوال عقب صلاة العشاء وهو ما نفته دار الإفتاء فيما بعد عبر صفحتها على «فيسبوك».

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