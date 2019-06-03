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قررت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال على حداد المتهم بالتزوير واستعمال المزور إلى 17 يونيو الجاري.

وكانت النيابة قد طالبت بالحبس لمدة 18 شهرا كعقوبة ضد المتهمين على حداد وحسان بوعلام مدير مركز المعطيات البيومترية بالحميز (الجزائر العاصمة).

وكان علي حداد قد مثل يوم 3 أبريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، والذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة.

وكان حداد قد تم توقيفه في شهر مارس الماضي بالمركز الحدودي أم طبول بولاية الطارف عندما كان يحاول مغادرة الجزائر باتجاه تونس، وكان بحوزته جوازي سفر ورخصتي قيادة ومبلغ مالي بالعملة الصعبة.