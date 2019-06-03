عرضت فضائية «العربية»، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو لخروج المحتجين بعد محاولة فض الاعتصام في الخرطوم، والتي وصفتها المعارضة بالتطورات التي تعصف بالحلول السلمية في السودان.

وذكرت فضائية «سكاي نيوز»، اليوم، أن عدد القتلى في محاولة فض اعتصام الخرطوم وصل إلى 14 قتيلا، فضلًا عن توقف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم.

وكان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أكد اليوم أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا ما تردد بشأن محاولة فض الاعتصام بالقوة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر الب شير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.