الكرملين: هجمات الإرهابيين من إدلب غير مقبولة ومسئولية إيقافها تقع على تركيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين إن هجمات الإرهابيين من إدلب السورية "أمرا غير مقبول"، مؤكدا أن مسئولية ايقافها تقع على عاتق تركيا .

وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي - أنه "لا يزال في إدلب عدد كبير من الإرهابيين والمسلحين؛ الذين يقومون بمهاجمة الأهداف المدنية وتنفيذ هجمات عدوانية مختلفة على الأهداف العسكرية الروسية"، لافتا إلى أن مثل هذا الوضع غير مقبول لروسيا.

وأكد أن "تركيا هي المسئولة تماما عن ضمان عدم حدوث مثل هذه الهجمات من إدلب ، ونحن نتعاون الآن مع الجانب التركي لحل هذه القضية".